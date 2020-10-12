Aliyev şartını masaya koydu: Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yapılacak görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istediklerini açıkladı.

Çözüme dahil olmalıdır” diyen Aliyev’den mesaj: Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü?Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarma mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türk basınına teşekkür ederek, "Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye'nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü?"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Aliyev, “Azerbaycan’ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim” dedi.

Haber Global’e konuşan Aliyev şunları söyledi:

Biz kara propagandayla yıllardır yüzleşiyoruz, bazı ülkelerin Ermeni diasporasıyla, Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak hep yaptıkları bir şeydi.

Azerbaycan’ın mağduriyetini dünyaya yayma konusunda bize destek veren Türk basınına teşekkür ederim.

Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yine ateşkesi ihlal etmiştir. Bundan sonra Dağlık Karabağ meselesi siyasi diplomayla çözülecek. Sahada dersini alıp, diplomasiyle de alacak.

“Ermeni faşizmi”



Gece saatlerinde sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Ermeni yanlılar, İslamofobi yanlıları artık bu saldırıyı gizlemeyecektir. Ermenistan devleti faşist devlettir. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Ermenistan’ın terör mahiyetini dikkate almak lazım. Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan’ın özel komandoları etkisiz hale getirildi. Hadrut’u işgal etmek için çabalıyorlar. Bu gece büyük bir grup, Hadrut’u işgal etmeye çalıştılar. Azerbaycan ordusu o grubu etkisiz hale getirdi.

Ermenistan’ın bu gece verdiği kayıp, Paşinyan’ın verdiği siyasi kararların kurbanlarıdır.

“Kardeşim Erdoğan’ın açıklamaları bize manevi destek verdi”



Azerbaycan hakkında yalan haberler yaymak isteyip, bizi saldırgan göstermek istediler. Ama artık internet dünyası var, bu nedenle artık yalan haberlerde bulunamıyorlar. Tarihi adalet bakımından, biz haklıyız, bizim topraklarımızda savaşıyoruz. Biz gördük ki, Ermenistan hakikati duymak istemiyor, gerçeği çarpıtıyor. Biz tarihi adaleti kazanalım istedik ve bu gücümüz de var.

Kardeş Türkiye’nin, kardeşim Erdoğan’ın açıklamaları bize manevi destek verdi.

Biz sabır gösteriyor, elbette saldırıya maruz kalmak her Azerbaycanlıyı sinirlendirir. Biz öcümüzü savaş meydanında aldık. Kalıcı ateşkesin sağlanması için, artık işgal edilmiş topraklara dönmeyecekler. Biz bu topraklara geldik, bizim ata topraklarımız, bunu ne kadar çabuk anlarlarsa, o kadar iyi olacak onlar için. Öğlen saat 12’de başlayan ateşkese biz uyduk, ama baktık ki bunu ihlal ediyorlar, biz de topraklarımızı savunmak zorunda kalıyoruz.

Çekilme gibi işaret almıyoruz, ateşkes temin edilsin peki ama bununla birlikte barışçıl yollarla çözülsün. Masada kabul edilen anlaşma bizim çıkarımıza tam uyuyor. Şehitlerin, esirlerin değiştirilmesini ilk günden beri istiyorduk ama Ermenistan buna yanaşmıyordu.

“Türkiye mutlaka çözüme dahil olmalıdır”



Aliyev, Moskova’daki görüşmelere ilişkin “Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır. Türkiye’nin bazı basın organlarında ‘Neden Türkiye Moskova’da yer almadı?’ diye yazıyor, bu sadece insani sebeplerle düzenlenmiş bir ateşkesti. Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli?

Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı’da birçok ülke kabul etmek istemiyor, Türkiye’nin sözü çok büyük, tam bağımsızdır.

Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye’de, Libya’da… Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye’nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 14:31