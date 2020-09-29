Aliyev: Uluslararası toplum aptal bir diktatörü durduramazsa, Azerbaycan onları durdurur

Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından tamamen ve kayıtsız şartsız çekilmesi çağrısında bulunan 4 BM Güvenlik Konseyi kararı olmasına rağmen, Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bu kararları görmezden geliyor.

AZERTAC'ın bildirdiğine göre, açıklama Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Pakistan'ın yeni atanan Azerbaycan büyükelçisinin itibarını kabul ederken geldi.

Aliyev "Şimdi savunma bakanları yeni topraklar için Azerbaycan'a karşı yeni bir savaş olacağını söylüyor. Başbakan Karabağ'ın Ermenistan olduğunu söylüyor. Kendisinin sadece ülke içinde ve uluslararası düzeyde bir yalancı olduğunu değil, aynı zamanda bir yalancı olduğu gerçeğinin tüm Ermeni halkı tarafından iyi bilindiğini gösteriyor. Her gün yalan söylüyor. Yalan söylemekten vazgeçemeyeceğini düşünüyorum, "dedi.

Devlet başkanı, Karabağ'ın Ermenistan'ın olduğunu söylemenin çirkin yalanın bir başka parçası olduğunu vurguladı.

Aliyev, “Sonra Nikol Paşinan diyor ki, Livandan gelen ermenilerin işgal olunmuş arazilerde kanunsuz meskunlaşması beyan edilir. Onlar işgal edilmiş arazilerde savaş tatbikatı yapıyor. " dedi.

"Dağlık Karabağ'ın sözde parlamentosunu Şuşa'ya taşımaya karar veriyorlar ve buna tahammül edeceğimizi düşünüyorlar. Bu, Azerbaycan halkının duygularına doğrudan bir hakarettir. Bunu asla kabul etmeyeceğiz ve onlara yerlerini göstermeyeceğiz. Uluslararası toplum aptal bir diktatörü durduramazsa, Azerbaycan onları durduracaktır." dedi.

"Azerbaycan onlara yerini gösterecek ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek" dedi.

Oxu.az