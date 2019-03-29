Aliyev ve Paşinyan Dağlık Karabağ için bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aliyev ve Paşinyan'ın iki ülke arasındaki gerginlikleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini duyurdu.

Hacıyev, "Azerbaycan, anlaşmazlığın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, Helsinki Nihai Senedi ve uluslararası hukukun norm ve ilkeleri temelinde çözüme kavuşturulmasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından, Aliyev ve Paşinyan, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 16:07