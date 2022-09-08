ASELSAN, ADEX 2022'de İlham Aliyev'i Ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle Türk savunma sanayi firmaları, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgesinin en önemli savunma fuarlarından ADEX (Azerbaijan International Defense Exhibition) Fuarına katıldı. Bakü’de fuar alanın yarısından fazlasını kaplayacak büyüklükte "Türk Milli Pavilyonu" konsepti oluşturuldu. ASELSAN, 700 metrekareyi aşkın sergileme alanında Azerbaycan Ordusu tarafından halen etkin şekilde kullanılan Güdüm Kitleri, Elektro-Optik Sistemler, Dron Karşı Tedbir Sistemleri, Haberleşme Sistemleri ve Elektronik Harp ürünlerinin de yer aldığı 62 farklı ürünü ile yer aldı.

Azerbaycan yönetimi ASELSAN standında

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov, Savunma Sanayii Bakanı Org. Medet Guliyev, Hava Kuvvetleri Komutanı Korg. Ramiz Tahirov, Devlet Tehlikesizlik Hizmeti (DTX) Reisi Org. Ali Nagiyev, Harici Keşfiyat Başkanı Org. Orhan Sultanov, Nahcıvan Ordu Komutanı Org. Kerem Mustafaev, Savunma Bakanlığı Rabıta Reisi Memmed Eminov, Savunma Bakanlığı Keşfiyat Reisi Hilal Necefov, KOBİA (Kiçik ve Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi) Başkanı Orhan Memmedov ile Elmi Tetqiqat Enstitüsü Başkanı Mürsel Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti yöneticileri ASELSAN standını ziyaret ederek çalışmalar ürün ve teknolojiler hakkında bilgi aldı. Fuar süresince ASELSAN üst yönetimi, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılan diğer ülke heyetleriyle de görüşmeler yaptı.

“Azerbaycan için her türlü göreve hazırız”

Azerbaycan ve ASELSAN arasındaki ilişkilerin derinliğine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN’ın Azerbaycan için çalışmaya 1990’lı yıllarda başladı. Azerbaycan’daki faaliyet alanları ve hizmetlerde artış yaşanınca yurt dışındaki ilk şirketimiz olarak yüzde ASELSAN iştiraki olan ASELSAN Bakü kuruldu. ASELSAN’ın Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine tedarik ettiği modern haberleşme teçhizatı, akıllı mühimmatları ve birçok farklı ürünü yaygın ve etkin şekilde kullanıldı. ASELSAN ürünleri Azerbaycan’da sadece askeri alanda değil, sivil alanda da yaygın şekilde kullanılıyor. Biz Azerbaycan ve Türkiye’deki çalışmalarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. ASELSAN, Azerbaycan’ın her türlü elektronik cihaz ve sistem ihtiyacı için görev almaya hazırdır.” dedi.