Ermenistan basını: 10 bin asker firar etti

Azerbaycan karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan cephesinden itiraflar gelmeye devam ediyor.

Ermenistan medyasını yakından takip eden gazetecilerin sosyal medya hesaplarından aktardığına göre; Ermeni gazetesi Johovurd, savaş boyunca firar eden Ermeni askerlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu yazdı.

Gazete haberinde "44 günlük savaşta cepheden firar eden Ermeni askerlerinin sayısı 10 binin üzerinde. Gayet rahat savaşa yollanmışlardı; ancak gökten alevler yağınca ve arkadaşları gözlerinin önünde küle dönünce ne yapacaklardı? Başka yol yoktu, kurtuluş kaçmaktaydı" ifadelerini kullandı.

Haber7

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 09:32