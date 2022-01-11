banner39

banner35

Azerbaycan askeri, Ermenistan'ın saldırısında şehit düştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu açıkladı.

Kafkaslar 11.01.2022, 16:23
Azerbaycan askeri, Ermenistan'ın saldırısında şehit düştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

banner53
#Azerbaycan #şehit
Yorumlar (0)
8
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?