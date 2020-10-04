Azerbaycan, Cebrail kentini de işgalden kurtardı!

Milli Savunma Bakanlığı’ndan önemli bir açıklama geldi. Bakanlık Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonları sonucu Cebrail kentini de işgalci Ermeni askerlerinden temizlediğini açıkladı.

Açıklamada “Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.” denildi.

Aliyev: Karabağ Azerbaycan'dır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cebrail kentinin kurtarıldığının altını çizdi.

Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail şehrini ve bölgedeki birkaç köyü kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır" dedi

Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı

Aliyev daha önce yaptığı paylaşımda 7 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıklamıştı. Aliyev, "Bugün Azerbaycan ordusu Terter ilinin Talış, Cebrail ilinin Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Kuycak, Fuzuli ilinin Aşağı Abdurrahmanlı köylerini kurtarmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 15:57