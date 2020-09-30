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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaskanı İlham Aliyev: Başarılı operasyonlarla, noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" açıklaması yaptı.

Aliyev, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarla ilgili olarak ülkesini sadece Pakistan, Afganistan ve Türkiye'nin desteklediğini belirtirken Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti. 

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun üçüncü gününde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den önemli bir açıklama geldi. Çatışmanın durması için tek şartın olduğunu belirten Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" ifadelerini kullandı. Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardıklarını dile getiren Aliyev, "Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020, 17:41
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