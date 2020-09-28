Azerbaycan'da acil yardım aracı vuruldu, şehirler arası ulaşıma sınırlama getirildi

Azerbaycan'da Ermenistan'la yaşanan çatışmalar sebebiyle bugünden itibaren şehirler arası yolcu otobüsleri saat 06:00-dan 20:00-a kadar faaliyet gösterecek.

Tartar reyonunda (bölgesinde) tıbbi yardım aracı Ermeni silahlı askerlerince vuruldu.

"Qafqazinfo"nun olay yerindeki muhabirinin aktardığı bilgiye göre acil yardım aracının sürücüsü 1968 doğumlu Esedov Kenber esgeroğlu ağır yaralandı.

Tartar'da ayrıca mahkeme binası da vuruldu.

Saldırılar sonrası sivillere ait binalar tahrip oldu

27 Eylül'de sivil yaşam alanlarına yapılan saldırılarda 2 çocuk hayatını kaybetti.

Naftalin şehrine yapılan saldırıda Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2006 doğumlu Fidan Kurbanova 2007 doğumlu Şehriyar Kurbanov isimli iki çocuk hayatını kaybetti.

Eğitim Bakanlığı çocukların vefatı sonrası aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: Qafqazinfo, shedevr

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020, 12:55