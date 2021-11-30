Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopterin tatbikat sırasında düştüğü, kazada ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Saat 10:40 sularında Khizi bölgesindeki Garaheybat hava sahasında yapılan eğitim uçuşları sırasında Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter düştü.

Kaza kırıma uğrayan helikopterdeki mürettabat içinden ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.