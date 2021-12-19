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Azerbaycan'da gözaltında tutulan Ermeni askerleri ülkelerine iade edildi

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, 10 Ermeni askerinin ülkelerine iade edildiğini açıkladı.

Kafkaslar 19.12.2021, 11:35
Azerbaycan'da gözaltında tutulan Ermeni askerleri ülkelerine iade edildi

Açıklamada, gözaltında tutulan Ermeni askerlerin, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in girişimiyle 14 Aralık'ta, Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılan üçlü görüşme ve Aliyev ile Michel arasında gerçekleşen ikili görüşme sonucu ve hümanizm ilkelerine bağlılığının tezahürü olarak iade edildikleri bildirildi.

Avrupa Konseyinin ara buluculuğu ile iade edilenlerin 16 Kasım'da iki ülke sınırının Kelbecer istikametinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alınan askerler olduğu kaydedildi.

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#Azerbaycan #ermenistan #gözaltı
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