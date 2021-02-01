Azerbaycan'da korona tedbirleri yumuşatıldı

Ülkedeki restoranlar, kahvehane ve kafeler yeniden faaliyete geçirildi. Vatandaşlar için bugün itibarıyla yerinde verilen hizmetlere getirilen kısıtlama kaldırıldı. Azerbaycan’da koronavirüse bağlı vakaların belli oranda istikrara kavuştuğu ifade edilerek 18 Ocak 2021 saat 00:00’dan itibaren sıkılaştırılmış karantina rejiminde yumuşama yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda, bugün itibarıyla Azerbaycan’da yerinde verilmekte olan hizmetler yeniden faaliyete başladı.

Tedbirlerde yumuşama

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında getirilen sıkı tedbirlerin kaldırılması, Azerbaycan’da yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. 1 Şubat 2021 00:00’dan itibarıyla halka açık yemek tesislerinde, restoranlarda, kafelerde, çay evlerinde ve ülkenin diğer yerlerinde 06:00-00:00 saatleri arasında normal seyrinde devam edilecek. Tescilli yemekhaneler bugünden itibaren cumartesi ve pazar günleri hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye'de durum

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı, bugün saat 15.00’de başlayacak. Kabine toplantısının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri olacak. Toplantıda müzakere edilecek konular arasında, hafta sonu uygulanan tedbirlerin kalkması, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlangıç saatinin 23.00’e alınması ve lokanta, restoran ve kafelerin durumu yer alacak.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı