Azerbaycan'da PKK yapılanması başladı

İran yönetimi altındaki Güney Azerbaycan'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini arttırdığı bildirildi.

QHA'nın Güney Azerbaycan Türklerinin yayın organlarından Araz News'e dayandırdığı haberde, "PKK terör örgütü Kuzey Suriye’de oluşturduğu terör koridorunun aynısını Güney Azerbaycan’ın batı bölgesinde oluşturmak için çalışmalar başlattı" denildi.

Haberde, "PKK’nın İran alt kolları olan KODAR ve PJAK sözde “Demokratik Konfederalizm” ve “İran Demokratik Ordusu” projesini Avrupa’da gerçekleştirdiği oturumlarda resmen ilan etmiştir. PKK ayrıca sözde “Kürt ve Azeri sol örgütlerinin işbirliği” adıyla bir sıra sol görüşlü Güney Azerbaycan Türk'ünü yanına çekip ve bu şekilde, kendince “İran Demokratik Ordusu” projesine meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadır. Fakat ne var ki yanına çekebildiği Güney Azerbaycanlı Türk sol aktivist sayısı bir elin parmak sayısını geçmemektedir. En sağından en soluna kadar, tüm Güney Azerbaycan kuruluş ve siyasi akımları PKK’yı terör örgütü olarak görmekte ve esas niyetinin bölgede kendisi için etki alanı açmak olduğunu bilmekteler. PKK’nın sol örgüt olduğunu iddia ettiği halde küresel emperyalist güçler tarafından açıkça desteklendiği ve onların hedeflerine hizmet ettiği kimsenin dikkatinden kaçmamaktadır. PKK kirli amaçlarına ulaşmak için ise uyuşturucu kaçakçılıktan tutmuş cinayet ve katliama kadar her türlü insanlık dışı uygulamaya el attığını bilmeyen yok. Güney Azerbaycan Türkleri PKK’nın kirli emellerini iyi bilmekte ve onun için tüm imkânları ile PKK’ya karşı koymaktalar. Şüphesiz PKK’nın böyle bir yanlışa kalkıştığı durumda Güney Azerbaycan PKK terör örgütü ve işbirlikçileri için hiç çıkamayacakları bir bataklık olacaktır." denildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 09:39