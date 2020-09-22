Azerbaycan'da seferberlik mi ilan edildi? Yedek askerler orduya çağrılıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, bugün gerçekleştirdiği bildiri ile yedek kuvvetleri askeri göreve çağırdı. Seferberlik ilanının, Ermenistan’ın sınırdaki Tovuz bölgesine yönelik saldırıları sonucu bugün bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Ermenistan’ın sınırdaki taciz ve saldırıları devam ederken Azerbaycan ordusu, seferberlik çağrısı kararı aldı. 21 Eylül 2020’de yapılan açıklamada yedek kuvvetlerdeki birimler göreve çağrıldığı belirtildi.

Azerbaycan’dan yapılan seferberlik duyurusu



Temmuz 2020’de Ermenistan’ın saldırıları sonucu sıcak çatışmaların yaşandığı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Tovuz bölgesinde gerilim yeniden tırmanışta.

Dün Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarında keşif uçuşu yapan İHA’sı Azerbaycan ordusu tarafından düşürülürken, bugün Ermenistan’ın saldırıları sonucu Tovuz bölgesindeki çatışmada bir Azerbaycan askeri şehit düştü.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, şehit düşen Azerbaycan askerinin isminin “Elşan Ali Məmmədov” olduğunu duyurdu.

AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

Ermenistan, 12 Temmuz 2020’de sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesiyle ağır kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı. Sürmekte olan çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar halen devam ediyor. Dönem dönem Ermenistan’a ait casus ve keşif uçuşları Azerbaycan ordusu tarafından geri püskürtülüyor.