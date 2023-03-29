Azerbaycan'da siyasi parti liderine suikast girişimi

Azerbaycan'da, Büyük Kurtuluş Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fazıl Mustafa, uğıradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada Mustafa'nın, Bakü'nün Sabunçu ilçesindeki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliğinden (TABİB) yapılan açıklamada da kurşunların Mustafa'nın sağ omuzu ile sağ bacağına isabet ettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Mustafa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.