Azerbaycan'dan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye destek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Akdeniz’deki keşif konuları dahil her konuda Türkiye’yi desteklediklerini, Ermenistan, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri işbirliğinden de rahatsız olduklarını söyledi. Bunun üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya üzerinden Aliyev’e teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, dün Yunanistan’ın Bakü’ye atanan Büyükelçisi Nikolaos Piperigos’u kabulü sırasında Ermenistan-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri iş birliğinden rahatsız olduğunu belirtti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve doğal kaynak araştırmalarını da desteklediğine dikkat çeken Aliyev, “Türkiye’yi tereddütsüz destekliyoruz ve her durumda destekleyeceğiz. Türk kardeşlerimizden de aynı desteği görüyoruz. Azerbaycan’ı her konuda destekliyorlar ve biz de onları Doğu Akdeniz’deki keşif konuları dahil her konuda destekliyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’de araştırmalar yapan Türkiye’ye her konuda destek verdiğini açıklayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür etti. Çavuşoğlu, 2 Eyül 2020’de yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Can Azerbaycan’ın desteğinden hiç kuşku duymadık. Türkiye de Azerbaycan’ın tereddütsüz her daim yanında olacak.” diye kaydetti.

Ayrıca Çavuşoğlu, “Tek millet iki devlet.” sözleriyle paylaşımını tamamladı.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2020, 13:09