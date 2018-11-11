Azerbaycan'dan Hakkari şehitleri için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Hakkari bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Mesajında, "Sizin acınız bizim acımızdır." ifadelerini kullanan Hasanov, şehit askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de şifa diledi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2018, 14:46