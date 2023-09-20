Azerbaycan'dan son durum açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerdiği Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan formatı ile bölgesel konuların çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Elçin Emirbeyov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Fariz Rzayev'in katılımıyla ülkede akredite diplomatik temsilcilere brifing verildi.

Hacıyev, toplantıda, Azerbaycan devletinin Karabağ'daki Ermeni nüfus için geniş kapsamlı sosyal ve entegrasyon planı hazırladığını söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki sözde rejime entegrasyon konularını görüşmek üzere daha önceleri davetler gönderdiğini fakat bu davetlerin geri çevrildiğini hatırlatan Hacıyev, "Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Bölgeye barışı getirmek istiyoruz." dedi.

Hacıyev, Karabağ'daki sayıları 10 bini bulan silahlı güçlerin bölge barışına tehdit oluşturduğunu her zaman dile getirdiklerini vurgulayarak "Dün mayın patlamasında sivil vatandaşlarımız ve polis memurlarımız yaşamını yitirdi. Bu da bizi lokal antiterör tedbirleri hayata geçirmeye zorladı. Hiçbir şekilde sivil yapılar hedef alınmadı. Sivillere ateş açılmadı. Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

Yarın Yevlah kentinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri ile Azerbaycan devlet yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleştirileceğini bildiren Hacıyev, "Azerbaycan sorunsuz yeniden entegrasyon sürecine hazır olduğunu bir kez daha ilan ediyor. Halkın insani taleplerini karşılamaya hazırız. Kısa sürede bölgede istikrar ve güvenliği sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Hacıyev, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarın Karabağ gündemiyle yapacağı toplantının bölgedeki kırılgan duruma zarar verebileceğini belirterek "Böyle bir toplantıya gerek yoktu. Azerbaycan istendiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir." dedi.

- "AZERBAYCAN, BÖLGESEL KONULARIN BÖLGESEL DÜZEYDE ÇÖZÜMÜNDEN YANADIR"

Brifing sonrasında basın mensuplarına Ermenistan ile ilişkilerin normalleştirilmesi hususunda açıklamalarda bulunan Hacıyev şunları kaydetti:

"Azerbaycan, bölgesel konuların bölgesel düzeyde çözümünden yanadır. Bu hususta Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan; Türkiye, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan formatını önerdi. Bu formatta bölgesel konuları çözüme kavuşturabiliriz. Azerbaycan aynı zamanda 3+3 formatının da destekçisidir. Fakat maalesef Ermenistan bölge sorunlarını bölge dışındaki güçlerle çözmeye çalışıyor. Bu da bölgemiz için faydalı değildir. Bazı ülkeler kendi jeopolitik ve iç sorunlarını bizim bölgemize ihraç etmek istiyor."

- AVRUPA ÜLKELERİNDEN AÇIKLAMALAR

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Azerbaycan Savunma Bakanlığının Karabağ'daki Ermeni grupların silah bırakması üzerine antiterör operasyonunun durdurulduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Stano, "Bunun sahaya yansımasını umuyoruz. Çatışmaların derhal durdurulmasını bekliyoruz. Azerbaycan'ın mevcut askeri faaliyetlerini durdurmasını da bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakü ve Karabağ'da yaşayan Ermeniler arasında "anlamlı, dürüst ve özgün" diyaloğa acil olarak dönülmesi çağrısında da bulunan Stano, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresince yarın Yevlah şehrinde Karabağ'daki Ermeni nüfusunun temsilcileri ile entegrasyon konularının müzakere edileceği bir toplantının yapılacağına dair açıklamayı da not ettiklerini bildirdi.

Stano, "AB durumu çok yakından izliyor. Üye devletler, sahadaki gelişmeleri gördükçe bu bağlamda bir sonraki adımlarına karar verecekler." dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile "tam ateşkes ile Karabağ Ermenilerine Azerbaycan tarafından 'güvenli ve onurlu' muamele edilmesini" temin için telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Michel, "(Karabağ'da yaşayan Ermenilerin) Haklarının ve güvenliklerinin güvenilir bir şekilde garanti altına alınması gerekiyor. Acil insani yardım için erişim gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin not edildiği, Karabağ’daki nüfusun güvenliğinin Yunanistan’ın önceliği olduğu ifade edildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, BMGK toplantısı öncesi yaptığı basın toplantısında, Karabağ meselesinde Fransa’nın her zaman Ermeni halkının yaşama hakkını garanti altına alan müzakere edilmiş bir çözümden yana olduğunu söyledi. Fransız Bakan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü bozacak her türlü olaya karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

- AB BÖLGEYE ÖZEL TEMSİLCİSİNİ GÖNDERİYOR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan'ın operasyonu sonrasında bölgeye özel temsilcisini göndereceğini bildirdi.

Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, AB Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar'ın durum tespiti yaparak kendisine rapor sunacağını kaydetti.