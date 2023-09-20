Azerbaycan'dan "Teslim ol" çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan provokasyonları tansiyonun yüklemesine neden oldu. Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi. Operasyonun amacının Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak açıklandı.

Ermenistan silahlı güçlerine 'teslim olun' çağrısı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'daki Ermenistan silahlı güçlerinin 60'tan fazla mevzisinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini, 20'ye yakın askeri araç, 40'tan fazla top, 30'dan fazla havan topu, 2 uçaksavar sistemi ve 6'dan fazla elektronik harp istasyonunun imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerine silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda antiterör tedbirleri durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi. Bakanlığın Azerbaycan topraklarında geçici olarak konuşlandırılan Rus Barış Gücü ile fiili temas halinde bulunduğu ve onların görevlerini yerine getirebilmeleri için her türlü koşulun oluşturulduğu kaydedildi.