Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Azerbaycan, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için bir başsağlığı mesajı gönderdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzasıyla gönderilen mesajda "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadeleri kullanıldı.
Kafkaslar 30.07.2021, 00:12
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.
Bayramov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de orman yangınlarının devam etmesi ve yangınlarda vatandaşların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bayramov, "Bu zor günlerde kardeş Türkiye'nin yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
28
açık
Günün Anketi Tümü