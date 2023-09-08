Azerbaycan-Ermenistan hattında sıcak temas

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bugün Azerbaycan ordusunun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ordubad ili güzergahındaki mevzilerinin Ermenistan ordusuna bağlı birlikler tarafından ateş altına alındığını duyurdu.

Açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildi.

HENDEK KAZDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni silahlı grupların Azerbaycan ordusunun Ağdam yönündeki mevzilerine yaklaşmak amacıyla yerel saatle 14.00 civarında yeni hendekler kazmaya çalıştığı belirtildi. Azerbaycan ordusuna bağlı birliklerin aldığı tedbirler sonucu çalışmaların engellendiği aktarıldı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırı ve Zengezur bölgesine askeri sevkiyatlara başladı. İnternete düşen görüntülerde Azerbaycan ordusuna ait çok sayıda aracın konvoy halinde bölgeye ilerlediği görülürken, yaşanan gelişme sonrası açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan "Azerbaycan, Ermenistan sınırına ve Dağlık Karabağ'la olan ayrım hattına asker yığdı, durum patlamaya hazır" ifadelerini kullandı.