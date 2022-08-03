Azerbaycan: Ermenistan, üçlü mutabakatı ihlal ediyor

Bakanlık, Laçın istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni silahlı güçlerce ateş altına alınması ve bir Azerbaycan askerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün meydana gelen kanlı olayın, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerince imzalanan üçlü bildiriyi kabaca ihlal ettiğini, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabalara zarar verdiğini bir kez daha gösterdiği bildirildi.

Bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Bu sabah Karabağ'da, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçler, Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına almış, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuştu.