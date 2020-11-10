Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki anlaşmanın ayrıntıları belli oldu

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için başlattı harekat sonucunda Ermenistan teslim olduğunu açıkladı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya ile birlikte varılan anlaşmanın ayrıntıları belli oldu. Anlaşmaya göre “Rus Barış Güçleri” Laçın koridoruna konuşlanıyor. Aliyev, kurulması planan Barış İzleme Merkezinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin olacağını iki kere vurgulayarak açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ve Rusya ile 10 Kasım 2020 saat 01.00’de varılan anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı. Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telekonferans yöntemiyle imzalanan anlaşmayı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da imzalayacağını, ancak henüz imzalamadığını belirtti. Gece yarısı ulusa seslenen Aliyev, Paşinyan’ın “sıçan gibi kaçtığını” ve Ermeni silahlı güçlerini “iti kovan gibi” kovduklarını ifadelerini kullandı.

Aliyev sözlerinin devamında, “Ben bütün komutanlarıma durmaları için emir verdim. Eğer Ermenistan durmazsa, ateşkesi bozarsa bizde devam edeceğiz.” diyerek, Ermenistan’ı anlaşmaya uymaya davet etti.

Dokuz maddeden oluşan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

-Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde tam bir ateşkes ve askeri operasyonlar 10 Kasım 2020 tarihinde Moskova saatiyle 00.00’dan itibaren ilan olunur. Azerbaycan Cumhuriyeti ve bundan sonra Taraflar adlandırlan Ermenistan Cumhuriyeti mevkilerine çekilirler.

-Ağdam bölgesi ve Ermenistan Cumhuriyetinin Azerbaycan Cumhuriyetinin Kazah bölgesinde işgal ettiği araziler 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan Cumhuriyetine iade edilecektir.

-Dağlıq Karabağ’daki ateşkes hattı boyunca ve Laçın koridoru boyunca Rusya Federasyonunun Barış Gücü birliği 1960 silahlı asker, 90 zırhlı personel taşıyıcısı, 380 adet askeri otomobil ve özel teknik araç yerleştirilecektir.

-Rusya Federasyonu’nun Barış Gücü Birliği Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geri çekilmesine parael olarak yerleştirilecektir. Rusya Federasyonu Barış Gücü Birliğinin kalma süresi, taraflardan hiç biri bu sürenin bitmesine 6 ay kala ilan etmediği takdirde, gelen 5 yıllık dönem için otomatik uzatılması ile 5 yıldır.

-Çatışma tarafları tarafından anlaşmanın hayata geçirilmesinin güçlendirilmesi için ateşekesi izlemek için bir Barış İzleme Merkezi kurulacaktır.

-Ermenistan Cumhuriyeti, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan ile alakasını temin edecek Laçın koridorunu (5 km. eninde) tutarak Kelbecer Bölgesini 15 Kasım 2020’ye kadar, Laçın bölgesini 1 Aralık 2020’ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti geri verecektir. Şuşa şehrine dokunulmayacaktır.

-Tarafların anlaşması temelinde, gelen üç yılda bu rotayı korumak için Rusya Barış Gücü Birliğinin yeniden yerleştirilmesi ile Hankendi ive Ermenistan arasında iletişim temin eden Laçın koridoru boyunca yeni bir ulaşım inşaası (köprü) planı kararlaştırılacaktır.

-Azerbaycan Cumhuriyeti yol güvenliğine garanti verir.

-Laçın koridoru boyunca her iki istikamette vatandaşlar, ulaşım vasıtaları ve mallar garanti altındadır.

-Zoraki göçmenler ve sığınmacılar, Birleşmiş Milletler Teşkilatınının Göçmenler Komiserliği idaresinin nezareti altında Dağlık Karabağ bölgesine ve etrafındaki bölgelere döneceklerdir.

-Askeri esirlerin ve diğer mahkumların ve ölenlerin cesetlerinin değiş tokuşu hayata geçirilir.

-Bölgede tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları açılacak . Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları/kanalları sağlayacaktır. Ulaşım kanalları üzerindeki kontrol, Rusya Federal güvenlik servisinin Sınır Servisi organları tarafından gerçekleştirilecektir. Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım hattının inşası sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın 5. maddesinde yer alan Barış İzleme Merkezi bünyesinde Türk birliklerinin yer alacağını açıklamıştır.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 12:30