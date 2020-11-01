Azerbaycan, İran sınırına karakollar kurdu

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgalinden kurtardığı İran sınırına karakollar kurdu.

Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgali altındaki Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’da 27 Eylül 2020’de başlattığı harekât kapsamında bugüne kadar 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtardı. Azerbaycan ordusu, 27 yıl süren işgalin ardından Azerbaycan-Ermenistan sınırının 132 kilometrelik kısmını 22 Ekim’de tamamen kontrol altına aldı.

SINIRDA KARAKOLLAR KURULDU, BAYRAK DİKİLDİ



Azerbaycan medyasında dün yer alan haberlere göre Ermenistan’ın işgalinden kurtarılmış olan İran sınırında yer alan Cebrayil ve Zengilan bölgelerinde dört sınır karakolu açıldı. Cebrail ve Zengilan illerinde yer alan Soltanlı, Halefli, Hudaferin ve Kumlak karakollarına Azerbaycan bayrağı dikildi ve Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı askerler burada görev yapmaya başladı.

1993 yılında işgal edilen ve 27 yıl sonra kurtarılan devlet sınırının korunması Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatı Horadiz Sınır Müfrezesi tarafından sağlandı.

Azerbaycan-İran devlet sınırının 132 km’lik kısmının kurtarılması, devlet sınırının kesin kontrolü açısından önem taşımakta.

ŞU ANA KADAR İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELER

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekât kapsamında bugüne kadar Füzuli ve Cebrail şehrini, Şugovuşan ve Hadrut kasabasını ve Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, Kend Horadiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Papı köyleri olmak üzere toplamda 22 yerleşim yerinde kontrolü ele aldı. Azerbaycan, 5 Ekim 2020 tarihinde Cebrayıl ilinin (rayonunun) Şıhali Ağalı, Sarıcalı ve Mezre köylerin de işgalden kurtardı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtardığı diğer köyleri ise 14 ve 15 Ekim’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu. 14 Ekim 2020 tarihinde; Fuzuli ilinin Karadağlı, Hatunbulak, Karakollu, Hocavend ilinin Bulutan, Melikcanlı, Kemertük, Teke, Tağaser köylerini işgalden kurtarıldığı kaydedildi. Azerbaycan ordusu, 15 Ekim 2020 tarihinde ise, Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusu, 16 Ekim 2020 tarihinde, Hocavend ilinin Hırmancık, Akbulak ve Ahullu köylerini işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusu, 17 Ekim 2020 tarihinde stratejik anlamda önemli olan Füzuli şehrinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca, Fuzuli’nin Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeyli, Işıklı ve Dedeli köyleri de Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı kara harekatı kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan, 27 Eylül 2020’de başlatılan harekat kapsamında, şu ana kadar çok yüksek ve stratejik öneme sahip dağlık bölgeler de dahil olmak üzere şehir, kasaba ve köyleri bir bir işgalci güçlerden temizliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 28 Ekim’de 13 köyü daha işgalden kurtardığı açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Zengilan’ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı ve Zerneli, Fuzuli’nin Mandılı, Cebrail’in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular ve Karaağac, Gubadlı’nın Giyaslı, Edilce ve Gılıcan köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır.” dedi.

GEÇİCİ ATEŞKES SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Hatırlanacağı üzere, Amerika Birleşik Devletleri’nin Azerbaycan ile Ermenistan’ın üzerinde anlaştığını açıkladığı Dağlık Karabağ’da insani amaçlı geçici ateşkes süreci, 26 Ekim 2020’de yerel saatle 08.00’de yürürlüğe girmişti. Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki topraklarını kurtarmak için başlattığı kara harekatı kararlılıkla devam ediyor. Azerbaycan, 27 Eylül 2020’de başlatılan harekat kapsamında, şu ana kadar çok yüksek ve stratejik öneme sahip dağlık bölgeler de dahil olmak üzere şehir, kasaba ve köyleri bir bir işgalci güçlerden temizliyor.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

Ermenistan güçleri, Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veriyor

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 10:03