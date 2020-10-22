Azerbaycan işgalden kurtardığı yerleri onarmaya başladı

Uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'ın kurtarılması için operasyonlar devam ederken Azerbaycan, operasyonlar sonucunda kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yolları yeniden yapıyor.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı uzun zamandır Ermenistan'ın işgal altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen yolun yapımı için çalışmalarına başladı.

Çalışmalarına başlanan Sugovuşan barajı ile Terter kenti arasında yapılan yolun uzunluğu 29 kilometre olarak planlandı.

Azerbaycan ordusu tarafından Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile yapılan operasyonlar neticesinde Sugovuşan ve Talış köylerini 3 Ekim'de işgalden kurtarılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 16:23