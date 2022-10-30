Azerbaycan, İsrail'de büyükelçilik açacak

Karabağ Ermenileri'nin işgalinden Ekim 2020'de kurtarılan Azerbaycan bölgesi Zengilan'a komşu Kapan kasabası aynı zamanda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'yle diğer Azeri toprakları arasında bulunuyor.

Azeri parlamentosundaki Azerbaycan-İsrail Dostluk Grubu'nun üyesi Arzu Nağıyev, artık İsrail'de büyükelçilik açma çalışmalarının teknik düzeydeki son aşamalarına ulaştığını söyledi.

Azerbaycan internet haber sitesi Pravda.az'ye konuşan Nağıyev şöyle dedi:

Zaman zaman diyorlardı ki Azerbaycan'ın İsrail'de elçilik açması bazı devletlerin hoşuna gitmez. Azerbaycan'ın dış politikası var. Azerbaycan devleti kendi dış politikasını kendisi belirler. İran, Kapan'da konsolosluk açıp 'Ermenistan bizim ortağımızdır' diyorsa, bizim herhangi bir devletten çekinmemize yer yok.

İran'ın Kapan'da konsolosluk açmasından bir gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle Zengilan'da havalimanı açılışına katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ'daki Şuşa'da başkonsolosluk açılacağını söylemişti.

Bu arada, İran'ın Azerbaycan'la sınırını çizen Aras Nehri civarında yaptığı askeri tatbikat da Bakü-Tahran ilişkilerini gerdi.

İsrail'in Bakü'de elçi bulundurmasına rağmen, Azerbaycan, komşusu İran'ın ve Arap devletlerinin tepkisini çekmemek için İsrail'e elçi atamamıştı.

İlişkilerin geliştirilmesi için geçen yıl 29 Temmuz'da İsrail'in Tel Aviv kentinde Azerbaycan Ticaret ve Turizm Temsilcilikleri faaliyet göstermeye başladı.

İsrail, Türkiye'den bir buçuk ay sonra, 25 Aralık 1991'de Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ikinci ülke olmuş ve. 7 Nisan 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde Aliyev'e gönderdiği mektupta, İsrail'de Azerbaycan elçiliğinin açılmasını istemişti.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Gallia Lindenstrauss, bazı Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) ve Türkiye'nin İsrail'e yeniden elçi atamasının Bakü'nün elini kolaylaştırdığını belirtti. Akademisyen, Eurasianet'e şöyle konuştu:

Azerbaycan'ın İkinci Yukarı Karabağ Savaşı'ndaki açık askeri zaferi Arap ve Müslüman dünyasının desteğine ihtiyacını daha da azalttı.

Kaynak: Independent Türkçe