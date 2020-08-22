Azerbaycan'la Türkiye'yi birleştirmek isteyen lider: Elçibey

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Azerbaycan'ın eski devlet başkanı Ebülfeyz Elçibey ölüm yıldönümünde Azerbaycan'da anılıyor.

Ebülfeyz Elçibey 20. yüzyılda Azerbaycan siyasi tarihini en fazla etkileyen, düşünce ve ideolojisini oluşturan iki önemli politikacıdan birisi oldu. 1918-1920 yılları arasında kurulan milli cumhuriyet lideri Memmed Emin Resulzade'den sonra milli düşüncenin yaşanmasına hizmet eden en önemli devlet adamı olarak tarihe geçti.

Gerçek ismi Ebülfeyz Aliyev olan Elçibey, Nahçivan'ın Keleki köyünde doğdu. Erken yaşlarda babasını kaybetti. Babası Kadırkulu Bey ikinci dünya savaşına katılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. İlk eğitimini Nahçivan'da tamamladıktan sonra Azerbaycan Devlet Üniversitesi'ni kazanarak Arapça bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında bağımsızlık düşüncelerini savundu ve bu düşünceleri öğrenci arkadaşları ile kurduğu derneklerde yaygınlaştırmaya çalışmıştı.

Bir dönem Mısır'da tercüman olarak görev yapan Elçibey yetmişli yıllarda KGB tarafından gözaltına alınmış ve 18 ay hapis yatmıştı. Hapis hayatından sonra Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde görev yaptı ve 1989 yılında kendisi tarafından kurulan Azerbaycan Halk Cephesinin başkanı seçildi. SSCB'nin 1991 yılında dağılmasından sonra 1992 yılının 7 Haziran tarihinde devlet başkanı seçildi. Başkanlık süresi bir yıl sürdü. Dönemin askeri komutanlarından Süret Hüseynov'un isyanı nedeniyle ülkeyi bölünme tehlikesinden kurtarmak için Haydar Aliyev'i Bakü'ye davet etti.

Haydar Aliyev ile yaptığı sekiz saatlik görüşme sonrasında doğduğu Keleki kentine giderek yönetimi Aliyev'e bıraktı. Aliyev’in Bakü’de isyancıları desteklemesi sebebiyle kardeş kanı dökülmemesi için Haydar Aliyev lehine iktidarı bıraktı ve Keleki’ye gitti. Bir röpörtajında Azerbaycan ve Türkiye arasında sınırların kalkması gerektiğini ve iki ülkenin birleşmesi gerektiğini belirtmişti.

Hayatının ve Azerbaycan siyasi tarihinin en büyük hatasına imza attığını anladıktan sonra Bakü'ye dönme kararı aldı. 1997 yılında Bakü'ye gelerek Haydar Aliyev karşıtlarını bir çatı altında birleştirmeyi başardı.

1998 yılında çok önemli muhalif gösteriler düzenlendi ve Aliyev iktidarını korku sardı. Ancak gösterilere yüzbinlerce vatandaşın katılmasına rağmen beklenmedik bir şekilde muhalifler seçime katılmama kararı aldı. Böylece Haydar Aliyev tekrar devlet başkanı seçilmiş oldu.

Elçibey, Tek Azerbaycan Yolunda, Siz Halkın Sevgisiyle Hakka Ulaşacaksınız, Tolunoğulları Devleti ve Bağımsızlık isimli dört kitap yazdı.

2000 yılında yakalanmış olduğu hastalık sebebiyle Ankara’da GATA’da tedavi altına alınan Elçibey aynı yılın 22 Ağustos gününde hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2020, 18:31