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Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde ateş açtığı, olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu açıklandı.

Kafkaslar 11.06.2021, 17:21
Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Ermenistan askerlerinin Vardenis ilinin Yukarı Şorca yönünde 13.45'ten itibaren ateş açtığı, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

AA

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#ermenistan
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