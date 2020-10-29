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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi

Ateşkese rağmen dün Terter ve Berde kentlerine saldıran Ermenistan ordusu, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi sonucunda ağır kayıplar verdi.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdirdi

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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