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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a misillemede bulunuyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyona karşı misillemede bulundu.

Kafkaslar 15.09.2022, 00:26
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a misillemede bulunuyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin geniş çaplı provokasyonunun ardından atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulundu.

Azerbaycan'a ait silahlı insansız hava araçları, Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA
#Azerbaycan #ermenistan
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