Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan güçlerini vurdu: 50 ölü

Ceyhun Aşirov-Bakü

Azerbaycan ordusu saldırı hazırlığı içinde olan Ermenistan güçlerini Dağlık Karabağ cephesinde insansız hava araçları ile vurdu.

Yapılan atışta 50’ye yakın Ermeni askerlerinin öldüğü kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan ordusu Karabağ’da yaptığı operasyonda güney cephesinde ilerlediği kaydedildi.

Ermenistan ise çatışma alanından uzakta olan başta Gence şehrinin yanı sıra Azerbaycan’ın diğer şehirlerini hedeflemeye davam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da Ermenistan’ın saldırıları devam ettirirse insani ateşkesin tamamıyla rafa kalkacağını açıkladı.

Kaynak: Diriliş Postası