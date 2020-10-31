Azerbaycan ordusu Şuşa ve Hankenti ekseninde ciddi ilerleme kaydetti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Karabağ bölgesini işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürüyor.

Ermenistan ordusunun sivillere yönelik yaptığı saldırılar devam ederken Azerbaycan ordusu Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Ermenistan ordusuna ait hedefleri vuruyor.

Bayraktar TB2 SİHA'larla Ermenistan ordusuna ait birçok tank, obüs, hava savunma sistemi, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli silahları vuran Azerbaycan ordusu işgal altındaki diğer bölgelerde operasyonlarını sürdürüyor.

Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki Hankenti ve Şuşa bölgelerinde ciddi ilerlemeler kaydettiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 18:40