Azerbaycan ordusu yardım için harekete geçti
Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası uluslararası yardım çağrısında bulunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarmanın depremin olduğu bölgelerde alarm durumuna geçerek yardım çalışmalarına katıldığı bildirildi. Uluslararası yardım çağrısı sonrası Azerbaycan ordusunun da Türkiye'ye yardım için yola çıktığı öğrenildi.
Kafkaslar 06.02.2023, 08:58
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.
İlk yardım Azerbaycan’dan
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede acil durum ilan edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin de kısa sürede Türkiye’ye yardım için deprem bölgesine hareket edeceği bildirildi.
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