Azerbaycan ordusu yardım için harekete geçti

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedildi. Çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti.

İlk yardım Azerbaycan’dan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bölgede acil durum ilan edildi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin de kısa sürede Türkiye’ye yardım için deprem bölgesine hareket edeceği bildirildi.