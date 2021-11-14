Azerbaycan ordusuna Rus yapımı el bombasıyla saldırdılar

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yayınlanan ortak açıklamada, saldırıda 3 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamaya göre saldırı, Ermeni vatandaşı olan kişilerin bir araçla Şuşa yakınındaki Daşaltı köyü civarında bir kontrol noktasına el bombası atması suretiyle gerçekleştirildi.

Saldırıda Rus yapımı anti personel RGD-5 el bombasının kullandığı ifade edildi.

Kontrol noktasında Rus askerlerin de bulunduğu, saldırıda 3 askerin yaralandığı dile getirildi. Daha önce de Şuşa yakınlarında bir kontrol noktası saldırıya uğramış ve saldırganlar Rus güçlerince yakalanmıştı.