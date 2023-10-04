Azerbaycan rest çekti, katılmayacak

Azerbaycan'ın Karabağ harekatından sonra başta Fransa olmak üzere bazı Avrupalı ülkeler açık bir şekilde Ermenistan'dan yana tavır almaya başladı. Azerbaycan da batılı ülkelerin bu tavrına karşı yeni politikalar izlemeye başladı.

Son olarak, Azerbaycan, Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı

FRANSA AÇIKÇA TARAF

Fransa, Ermenistan'a açık bir şekilde destek veren ülkelerin başında geliyor. Fransız Dışişleri Bakanı, Erivan'a giderek bu ülkeye askeri destek vereceklerini açıklamıştı.

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