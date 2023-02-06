Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un, Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov mesajında, Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremde can kayıplarının ve yaralıların olduğuna dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Biz her zaman kardeş Türkiye'nin yanındayız. Bu faciada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarının acısını paylaşıyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yayınlanan taziye mesajında, "Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde meydana gelen şiddetli deprem sonucu can kaybı ve yıkım olduğu haberini derin bir üzüntü ile öğrendik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına derin hüzünle başsağlığı diliyoruz. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır" ifadelerine yer verildi.