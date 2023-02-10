Azerbaycan, Türkiye'ye binden fazla çadır gönderdi

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'ye, 16 araçtan oluşan insani yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi.

Araçlarda, 830 çadır ile 279 ısıtıcı bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da 200 çadır ile 183 ısıtıcı taşıyan uçağın Bakü'den Adana'ya hareket ettiği ifade edildi.