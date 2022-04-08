Azerbaycan ve Ermenistan'dan Brüksel mutabakatı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın gerçekleştirdiği üçlü toplantıda elde edilen mutabakatı, “Azerbaycan’ın çıkarları, bölgenin barış ve huzur içinde gelişmesini sağlamak için atılan önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

Açıklamada, tarafların Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır hattının belirlenmesi için Nisan 2022 sonuna kadar ortak sınır komisyonu oluşturma hususunda mutabakat sağladığı kaydedildi. Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından Michel, basına açıklamalarda bulundu. Görüşmeyi “harika ve çok verimli” diye tanımlayan Michel, “Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik” dedi. “İlerleme kaydediyoruz. Her iki taraftaki zorlukları hafife alıyor değilim ama ilerlemek için ortak bir istek var” diyen Michel, barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiklerini belirtti.