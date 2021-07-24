Azerbaycan ve Ermenistan sınırda çatışıyor
Karabağ savaşı bitse de Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır çatışmaları devam ediyor. Bugün Ermenistan tarafından açılan ateş sonucu bir Azerbaycanlı asker şehit olmuştu.
Kafkaslar 24.07.2021, 00:01
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ile sınırda çatışma yaşandığını duyurdu.
Savunma Bakanlığının açıklamasında, sınırın Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan birliklerince ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan ordusunun da karşılık verdiği ve çatışmanın sürdüğü belirtildi.
Yerel saatle 16.00 sıralarında aynı istikamette çatışmalar başlamış, Azerbaycan ordusundan bir asker, Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı silahıyla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.
Kaynak: AA
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