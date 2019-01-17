Azerbaycan ve İran askeri işbirliğini genişletiyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve İran İslam Cumhuriyet Genelkurmay başkanı Korgeneral Mohammad Bagheri Azerbaycan'da biraraya geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın servisinde yer alan habere göre resmi ziyaret kapsamında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin genişletilmesi konuşuldu.

Toplantıda taraflar, çalışma gruplarında düzenlenen iki günlük müzakerelerin sonuçlarını tartıştılar ve bir kez daha askeri işbirliğinin diğer alanlarında ilişkilerin genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: www.dunyabulteni.net