Azerbaycan vurdu, silahlı gruplar ateşkes istedi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise, operasyona ilişkin bilgi vererek, "Karabağ operasyonun hedefleri neredeyse tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Karabağ'daki operasyon ana amaçlarına neredeyse ulaştı." açıklamasında bulundu.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan 'Ateşkes' önerisi geldiAzerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev

"LAĞVEDİLİN VE SİLAHSIZLANIN"

Hacıyev, konuşmasının devamında, "Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli, Ermeni silahlı güçleri silahsızlandırılmalıdır. Karabağ'daki Ermeni asıllı sivillerin hakları ve güvenlikleri, Azerbaycan Anayasası ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde sağlanacaktır. Lağvedilin ve silahsızlanın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyonda ana hedefler tamamlandı, Ermeni ayrılıkçılardan 'Ateşkes' önerisi geldi

Öte yandan Azerbaycan kuvvetlerinin operasyonu devam ederken, bölgedeki Ermeni ayrılıkçılardan "ateşkes" önerisi yapıldı.