Azerbaycan'da deprem
Azerbaycan'da yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kafkaslar 20.11.2021, 18:04 20.11.2021, 23:35
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.
Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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