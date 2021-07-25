Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce Kirpi aracına düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajlarında, "Terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain terör saldırısı sonucu şanlı Türk ordusu askerlerinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberi beni derinden üzdü." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.

AA