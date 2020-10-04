Azerbaycan’ın tarihi şehri Gence Ermenistan tarafından bombalandı

Ceyhun Aşirov-Bakü

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence şehrinin vurulduğunu aktardı ve sert karşılık verileceğini bildirdi.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Hikmet Hacıyev'den geldi.

Ermeni silahlı kuvvetlerinin ağır top ve füzelerle Füzuli bölgesindeki Tartar kentine ve Horadiz kentine kasıtlı olarak ateş açtığı belirtildi. Yine Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın Füzuli ve Cebrayil bölgeleri yönünde bir roket atıldı.

"Ermenistan'ın bu saldırıları sonucunda bazı siviller öldürüldü ve yaralandı. Son günlerde Ermenistan, yoğun nüfuslu Azerbaycan yerleşimlerine 10.000'den fazla farklı türde mermi ve füze ateşledi. 500'den fazla özel ev tamamen yıkıldı veya ciddi şekilde hasar gördü. Askeri operasyonlar sırasında, savaşçılar ve siviller, askeri tesisler ve sivil tesisler açıkça ayırt edilmelidir. Azerbaycan yerleşimlerinin Ermenistan tarafından askeri bir zorunluluk olmaksızın kitlesel olarak bombalanması tesadüfi değil, amaçlıdır.

Yerleşimlerin Ermenistan tarafından sistematik olarak bombalanması, bu planın önceden hazırlandığını ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin savaş ve ateş eğitim programına dahil edildiğini gösteriyor. Ermenistan'ın bu eylemleri, Azerbaycan'a karşı 30 yıldan fazla süren saldırı ve askeri işgal politikasının bir parçasıdır. Bu amaçla, Ermeni silahlı kuvvetleri uluslararası sözleşmelerle yasaklanan misket bombaları kullanıyor. "Dedi.

Başkan yardımcısı ayrıca, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri tarafından yönlendirilen Azerbaycan tarafının, yerleşim yerlerine ve sivillere topçu ve roket ateşinden kaçınmaları için ilgili uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Ermeni askeri liderliğini defalarca uyardığını söyledi.

"O zaman sadece bizim dikkatimize geldi. Bu, Ermenistan'ın amacının kasıtlı olarak sivilleri hedef almak olduğunu bir kez daha açıkça gösteriyor. Topçu ve füze saldırılarının çoğu, Hankendi şehri yakınlarındaki topçu üslerinden gerçekleştiriliyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, sivillerin güvenliğini sağlamak için bu ateşleme noktalarını hedefli bir şekilde ve isabetli ateşle imha edecek ve yeterli önlemleri alacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti, işgal altındaki Azerbaycan topraklarında Ermeni silahlı kuvvetlerinin varlığının bölgesel barış ve güvenliğe büyük bir tehdit olmaya devam ettiğini defalarca ifade etmiştir. Ermenistan'ın siyasi ve askeri liderliği tüm bölge için bir tehdittir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması için, Ermeni askerlerinin BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca işgal altındaki Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmesi gerekiyor.

Gence şehri Azerbaycan’ın en önemli ve başkent Bakü’den sonra ikinci büyük şehri.

Öte yandan Ermenistan ordusu cephe hattında alan kaybedince Terter bölgesindeki sivil yerleşimleri, Fizuli ve Ağdam bölgesinin etrafını da vuruyor.

Kaynak: Diriliş Postası, Oxu.az

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 10:37