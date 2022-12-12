Azerbaycanlı STK'ler, madenlerin Ermenilerce yasa dışı işletilmesini protesto ediyor
Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ve aktivistler, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle Şuşa yakınlarında protesto eylemi başlattı.
Kafkaslar 12.12.2022, 10:53
Şuşa yakınlarında, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yolda Rus güçlerin kontrol noktasında başlatılan eylemde yol kapatılırken, protestocularca çadırlar kuruldu.
Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgede madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesini isteyen göstericiler, Rus güçlerin komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini talep etti.
Rus güçlerin komutanlığı ile geçen hafta yapılan müzakereler sonucu Azerbaycanlı uzmanların Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarında Kızılbulak altın madeni ile Demirli bakır madenin denetlemesi hususunda anlaşma sağlanmıştı.
Uzmanlar bölgeye gitse de onların madenlere girişi Ermenilerce engellenmişti.
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