Azerbaycanlı STK'lerin Laçın koridorundaki maden protestosu 3 gündür devam ediyor

Şuşa yakınlarında, Hankendi'yi Ermenistan'a bağlayan yoldaki Rus güçlerinin kontrol noktasında 12 Aralık sabah saatlerinde başlatılan eylemin 3'üncü gününde de protestocular soğuk havaya rağmen alanı terk etmedi.

Ermeni nüfusunun, Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullandığı tek güzergah olan ve "Laçın koridoru" diye bilinen yolda toplanan göstericiler, sloganlar ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor. Rus güçlerinin, barikatlarla kapattığı yolda herhangi bir geliş gidiş yapılamıyor.

Karabağ'da Ermeni nüfusunun yaşadığı bölgedeki madenlerin yasa dışı işletilmesinin ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın önlenmesini isteyen göstericiler, Rus güçlerinin komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini talep ediyor.

Göstericiler, talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtiyor.

Gösteriye katılanlardan Günel Yaz, Ermenilerin Azerbaycan topraklarında işlediği "ekolojik teröre dur" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaz, "Rus güçlerinin komutanı Volkov'un buraya gelmesini ve sorularımızı yanıtlamasını istiyoruz. Bizim Ermeni nüfusuyla bir sorunumuz yok. Onlar bizim vatandaşlarımız. Şuşa-Laçın yolu, barış yoludur. Biz, Ermenilere barış elimizi uzatıyor ve çevre terörüne son vermeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Rus güçlerinin komutanlığı ile geçen hafta yapılan müzakereler sonucu Azerbaycanlı uzmanların, Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan topraklarında Kızılbulak altın madeni ile Demirli bakır madenini denetlemesi hususunda anlaşma sağlanmıştı.

Bölgeye giden uzmanların, madenlere girişi Ermenilerce engellenmişti.