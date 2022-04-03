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Bakü'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kafkaslar 03.04.2022, 03:01 03.04.2022, 03:09
Bakü'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var

Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Bakü şehrinin merkezinde büyük bir patlama oldu.

Targovi Center Location isimli bir gece kulübünün yakınlarında gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

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