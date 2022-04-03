Bakü'de büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün merkezinde yer alan bir gece kulübünün yakınlarında büyük bir patlama meydana geldiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Kafkaslar 03.04.2022, 03:01 03.04.2022, 03:09
Gazeteci Ceyhun Aşirov'un aktardığına göre; Bakü şehrinin merkezinde büyük bir patlama oldu.
Targovi Center Location isimli bir gece kulübünün yakınlarında gerçekleştiği belirtilen patlamada, ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sebebi henüz açıklanmayan bir patlama meydana geldi.— Dünya Bülteni (@dunyabulteni) April 2, 2022
Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. #Bakü #Azerbaycan pic.twitter.com/xuHKZksNbx
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