Bakü'de "Türk Dünyası Çocuklarının Dayanışması" konulu etkinlik düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü ve yeni yıl dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva'nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerin Bakü büyükelçiliklerinin temsilcileri ve çocuklar katıldı.

Günay Efendiyeva, "Türk Dünyası Çocuklarının Dayanışması" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk dünyasının büyük bir ağaç ve Türk ülkelerin bu ağacın dalları, çocukların da tomurcuk olduğunu söyledi.

Türk dünyasının her zaman dayanışma içerisinde olduğunu, bunu Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda da gördüklerini vurgulayan Efendiyeva, "Çocuklarımız gelecekte birbirine destek olsun istiyorum. Türk dünyasının çocukları hep omuz omuza olsun, 21. yüzyıl Türk asrı olsun." dedi.

"Çocuklarımız geleneksel ve çağdaş değerlerle büyümelidir"

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Türk dünyasının her yerinde aile ve çocuğun çok önemli bir etken olduğunu vurgulayarak, "Türk ağacının daha büyümesi ve etrafında büyük gölge salması için çalışmalıyız. Çocuklarımız hem geleneksel hem de çağdaş değerlerle büyümelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da "Bu topraklar, bizim ata topraklarımız. Ata topraklarında bizi bir arada tutan kardeşliğimizin mayasıyla ilgili her şeyi çocuklarımıza anlatmalıyız. Kültürel mirasımızı korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkelerden çocukların temsil ettikleri devletlere ait şiir ve şarkıları seslendirmesiyle devam etti.

Azerbaycanlı ilkokul öğrencilerince tiyatro, müzik ve dans gösterilerinin sunulduğu etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verildi.