Bakü'nün binaları rengarenk resimlerle süslendi

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva'nın başkanı bulunduğu İDEA Vakfınca yapılan kampanya kapsamında son 2 yılda Bakü'nün farklı bölgelerindeki çok sayıda binaya rengarenk resimler yapıldı.

Yapılan çalışmalarla bir zamanlar sıradan konutlar olan binalar, artık oradan geçen insanların ilgiyle izlediği sanat eserlerine dönüştü.

Bazı binalarda Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel özelliklerini, bazılarında da ressamların hayal dünyalarını yansıtan resimler mahallelere renk katmış durumda.

Mahalle halkı da yaşadıkları konutların sanat eserine dönüşmesinden oldukça memnun.

Mahalle sakinlerinden Mehseti Hüseyinova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binaların bu şekilde süslenmesinin oldukça zevkli olduğunu, her gün bu resimlere bakarak yürümenin, işe gitmenin insana büyük motivasyon sağladığını söyledi.

Daha önce gri ve sade görüntülü binalarının rengarenk görüntülere bürünmesinin herkesin gönlünü okşadığını belirten Hüseyinova, "Başka mahallelerden de bizim mahalleyi görmeye gelenler oluyor. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu projeyi yapanlara teşekkür ediyorum. Seyahati çok seviyorum. Yurt dışında benzer manzaralarla çok karşılaşıyordum. Artık aynı manzaralar bizim mahallede de var." dedi.

Elşad Abdullayev de "Çok güzel bir iş olmuş. Mahallemiz daha da güzelleşti. Buradan geçen herkes durup fotoğraf çektiriyor. İnsanda hoş izlenimler bırakıyor. Eski ile yeninin sentezi olan resimler yapılmış binada. Geleneklerimiz, tarihimiz de yansıtıldı." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 13:49