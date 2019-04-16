Baskı altındaki halkların rehabilitasyonu yasasının yazarlarından Bogatyryov öldü

Baskı altındaki halkların rehabilitasyonu yasası'nın yazarlarından biri olan Bembulat Bogatyryov (84) İnguşetya'da hayatını kaybetti.

İnguş bir politikacı olan Bembulat Bogatyryov, halk dostu olarak tanınıyor ve baskı altındaki halkların rehabilitasyonu yasasının yazarlarından.

Son yıllarında evine kapanan Bogatyryov'un evde düştüğü ve kırılan bazı kemiklerinin iyileşmediği belirtildi.

Çeçenler ve İnguşların tamamı 26 Nisan 1991 tarihli “Baskı Altındaki Halkların Rehabilitasyonu Hakkında Kanun” uyarınca özel destek aldılar.

Bembulat Bogatyryov Kimdir?

Rusya Federasyonu Halk Yardımcısı (1990-1993); 1934 yılında doğmuş; Ekonomik Bilimler Adayı Omsk Tarım Enstitüsü'nden mezun oldu; Çeçen-İnguş Cumhuriyeti Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin toprak fonunun kullanımı ve korunması için devlet denetçisi olarak çalıştı, Çeçen-İnguş Cumhuriyeti Komitesinin toprak reformu başkanı; Rusya Federasyonu Yüce Sovyeti Yasama Komitesi'ne, Rusya Federasyonu Yüce Sovyeti Milletvekilleri Komisyonu'na, bastırılmış ve sınır dışı edilmiş halklar komisyonuna üye olmuş ve Özgür Rusya ve Reform Koalisyonu hiziplerine üye olmuştur.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2019, 15:27